Здравствуйте, дорогие посетители блога Polonistica!

Лето уже буквально на носу, а это значит много зелени и на деревьях и на грядках – петрушка, укроп, щавель, молодая капуста и так далее. Но до настоящего молдавского изобилия овощей и фруктов еще далеко. Поэтому я вам предлагаю сегодня рецепт польской выпечки – польское печенье «Мазурка», очень вкусное. Интересно, что рецептом этого печенья со мной когда-то поделилась моя подруга, которая не знала, что печенье это относится к польской кухне, соответственно, и я об этом не подозревала. И вдруг среди рецептов польской выпечки я обнаружила знакомый рецепт и рада, что могу предложить его вашему вниманию.

Итак, мазурка:

Яйца – 3 шт.

Сахар – 1 стакан

Изюм – 1 стакан

Грецкие орехи очищенные – 1 стакан

Мука – 1 стакан

Сода, гашёная уксусом – 1 ч.л.

Как приготовить:

Изюм промыть и просушить. Грецкие орехи порубить на кусочки, но не слишком мелкие. Яйца взбить с сахаром.

Форму для выпечки застелить пергаментом, духовку разогреть до 180 градусов.

Изюм и грецкие орехи добавить к взбитым с сахаром яйцам. Просеять и добавить туда же муку. Всыпать соду, добавить столовую ложку уксуса, тщательно перемешать и, выложив готовое тесто на противень слоем 2 см, выпекать при температуре 180 градусов 20–30 минут.

Готовый пласт печенья горячим разрезать на ромбики или треугольники и подать к столу.

Кстати, вместо изюма или вместе с изюмом можно добавить в тесто курагу или чернослив, соблюдая пропорции, конечно.

Приятного чаепития!

Sursa foto: img0.liveinternet.ru; sovets24.ru;