Albert Sabin – savantul polonez care a învins poliomielita

Administrarea vaccinului „Un om de știință care este, de asemenea, o ființă umană, nu se poate odihni în timp ce cunoștințele care ar putea fi folosite pentru a reduce suferința, se prăfuiesc pe raft.” (Albert Sabin)

Potrivit Biroului de Recensământ al Statelor Unite, media speranței de viață la începutul secolului XX era de doar 47,3 ani. Aproximativ 100 de ani mai târziu, aceasta crescuse la 77,85 ani, în special datorită dezvoltării vaccinurilor și tratamentelor pentru boli mortale.

Din păcate însă, nu toți oamenii au acces la astfel de „terapii”, de aceea, în țările sărace și în cele în curs de dezvoltare unele afecțiuni din acestea încă persistă și azi.

Una din bolile care a mutilat mii de oameni în secolul al XIX – lea și al XX-lea, este poliomielita, o boală infecţioasă care acum este considerată eradicată.

Denumită „o boală a civilizaţiei“, poliomielita începe să se răspândească din secolul al XIX-lea şi se crede, este o consecinţă a obiceiurilor alimentare nesănătoase.

Albert Sabin

Vaccinul a fost descoperit de Jonas Salk, biolog american, în anii ’50, dar în 1961, Albert Sabin a dezvoltat un vaccin administrabil pe cale orală, care s-a dovedit a fi și mai eficientă.

Puțini cunosc însă că persoana căruia îi datorăm faptul că această boală contagioasă nu mai reprezintă un pericol pentru societate, e de origine poloneză.

Albert Bruce Sabin, (n. 26 august 1906, Białystok, Polonia – d. 3 martie 1993, Washington, S.U.A.), medic și microbiolog american, de origine poloneză, este cunoscut mai ales pentru dezvoltarea vaccinului oral împotriva poliomielitei. El a fost, de asemenea, cunoscut în cercuri restrânse pentru cercetările sale în domeniile bolilor virale umane ca: toxoplasmoză și cancerul.

Sabin a emigrat împreună cu părinții săi în Statele Unite în 1921 și a devenit cetățean american nouă ani mai târziu. A obținut o diplomă de master la Universitatea din New York, în 1931, unde a început cercetarea asupra poliomielitei umane. După ce a servit timp de doi ani ca medic la Spitalul Bellevue din New York, a urmat cursurile Institutului de Medicină Preventivă Lister din Londra. În 1935 s-a alăturat personalului Institutului Rockefeller pentru Cercetare Medicală din New York, unde a fost primul cercetător care a demonstrat creșterea poliovirusului în țesutul nervos uman, în afara corpului.

În 1939 Sabin a devenit profesor asociat de pediatrie la University of Cincinnati, College of Medicine din Ohio și șef al secției de boli infecțioase de la Fundația de Cercetare a Spitalului de Copii a colegiului. Mai târziu a devenit profesor de cercetare pediatrică. În timp ce la colegiu, el a infirmat teoria predominantă că poliovirusul intră în organism prin nas și sistemul respirator; el a demonstrat ulterior că poliomielita umană este în primul rând o infecție a tractului digestiv. Sabin a postulat că virusul viu, slăbit (atenuat), administrat pe cale orală, ar oferi imunitate pe o perioadă mai lungă de timp decât virusul ucis doar prin injectare.

Până în 1957, el a lucrat cu diverse tulpini izolate din fiecare dintre cele trei tipuri de poliovirus care nu au fost suficient de puternice pentru a produce boala în sine, dar au fost capabile să stimuleze producerea anticorpilor. Apoi a continuat să efectueze experimente preliminare în administrarea orală a acestor tulpini atenuate. Studiile au fost efectuate în cooperare cu oameni de știință din Mexic, Țările de Jos și Uniunea Sovietică, și în cele din urmă, eficacitatea noului vaccin a fost demonstrată în mod concludent.

Elvis Presley primind vaccinul în direct la televiziune

Vaccinul oral sabin, împotriva poliomielitei a fost aprobat pentru utilizare în Statele Unite în 1960 și a devenit principala apărare împotriva poliomielitei în întreaga lume. În octombrie 1956 – Elvis Presley a primit fost vaccinat în direct la televiziunea națională. Acest eveniment a fost parțial responsabil pentru creșterea nivelului de imunizare în Statele Unite ale Americii de la 0,6% la 80% în doar 6 luni.

Sabin a izolat, de asemenea, virusul B, a efectuat cercetări care au dus la dezvoltarea vaccinurilor contra febrei muștei de nisip și febrei denga, a studiat modul în care imunitatea la viruși se dezvoltă, a investigat viruși care afectează sistemul nervos, și a studiat rolul virușilor în apariția și progresarea cancerului.

Sabin a devenit profesor emerit la Cincinnati în 1971, iar din 1974 până în 1982 a fost profesor de cercetare la Universitatea de Medicină din Carolina de Sud din Charleston.

În 1986, la vârsta de 80 de ani, s-a retras din funcțiile cu normă întreagă, dar a activat cu jumătate de normă la Fogarty International Center și în calitate de lector în Statele Unite și în străinătate.

Dr. Sabin a continuat să fie o forță puternică în comunitatea științifică internațională ca savant, consultant, și lector până la sfârșitul vieții sale. Contribuțiile sale nu au fost doar în domeniul științific, ci au inclus o perspectivă mai globală a umanitarismului. El a devenit un avocat al păcii și a luptat împotriva bolilor ignoranței și sărăciei prin îmbrățișarea acelorași strategii de încredere reciprocă și cooperare internațională care și au dus la cucerirea poliomielitei.

Timbru cu chipul lui Sabin A.

Întrebat despre profitul pe care îl are în urma descoperirii vaccinului, Doctorul Albert Sabin a declarat: „Mulți au insistat să patentez vaccinul, dar nu am făcut-o. E darul meu pentru toți copiii lumii.”

Întradevăr, din urma descoperirilor sale, Sabin nu a câștigat niciun ban și a continuat să trăiască din salariul său de profesor pe parcursul vieții sale.

Albert Sabin a murit pe 3 martie 1993, la vârsta de 86 de ani.

În 1982, chipul lui Sabin, a apărut pe un timbru emis de Mali (țară în Africa Occidentală), de Mexic în 1987 și de Brazilia în 1994.

Surse text: britannica.com; adevarul.ro; sabin.org; ncbi.nlm.nih.gov

Surse imagini: sabin.org; scontent.fkiv; i1.wp.com; gannett-cdn.com; pinimg.com