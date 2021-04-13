Активный отдых на лоне природы

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя информация заинтересует любителей активного отдыха. Если вы еще думаете, куда поехать и на что посмотреть – добро пожаловать в Польшу!

Итак, любителям отправиться в поход с рюкзаком на плечах, понравятся 23 польских национальных парка. 10 из них носят статус заповедников, где хозяйничает природа, здесь влияние человека практически полностью исключено. На территории этих заповедников проложены туристические маршруты, построены обзорные площадки и разбиты целые палаточные городки.

А может быть вы предпочитаете путешествовать на велосипеде? По Польше стоит путешествовать на велосипеде и не только ради чарующих видов природы. Достойными рекомендации являются международные велосипедные маршруты «EuroVelo» с хорошими и безопасными дорожками для велосипедистов.

А может, вы давно мечтали прокатиться верхом на коне? Конечно, на территории Польши есть конноспортивные школы, где новичков научат держаться в седле. Но вот профессиональные наездники скорее всего отправятся сразу на конный завод в Янув-Подлясском. Это особая гордость Польши – здесь разводят племенных арабских скакунов, которых потом продают по головокружительным ценам на всемирно известном аукционе «Pride of Poland».

Как насчет парусного спорта? У Польши есть выход к морю, и на ее территории находятся тысячи озер. Яхтсмены обожают Мазурские озера. Вдоль них расположены современные удобные пристани и гостиничные объекты – от палаточных городов до комфортабельных гостиниц. Для тех, кто не боится трудностей, интересным опытом может стать необычное путешествие: по рекам и каналам под парусом можно пройти всю Польшу, наслаждаясь ее прекрасной природой.

А байдарочный спорт? Путешествие по водному пути можно совершить на надувной лодке или байдарке. Реки Польши славятся своими великолепными пейзажами. Среди них есть более равнинные – удобные для прохождения даже неопытными байдарочниками. А вот искушенным байдарочникам понравятся горные реки с бурным потоком и крутыми изгибами.

Любите ли вы рыбачить? Чистая вода и более 120 видов пресноводных рыб ждут любителей рыбалки. В Польше очень много мест, подходящих для рыбной ловли. Можно попробовать поймать настоящего гиганта – сома длиной в два с половиной метра или стремительную форель.

Умеете играть в гольф? Несмотря на то, что гольф стал популярен в Польше относительно недавно, интерес к нему возрастает с каждым годом. В Польше работают 63 гольф-клуба с красивыми и современными полями. Некоторые из них спроектированы выдающимися гольф-архитекторами мирового уровня. Благодаря тому, что в Польше на одно поле в сезон приходится впятеро меньше игроков, чем в других странах, здесь проще принять участие в турнире и спокойно, без толкотни и очередей, поиграть в гольф.

Мечтали прокатиться на собачьих упряжках? Когда под ногами скрипит снег, а вокруг гуляет ветер – достаточно прокатиться на собачьей упряжке, чтобы почувствовать себя как на Аляске.

А вот любителей квадроциклов манят польские пустыни, с неповторимым песчаным пейзажем и скупой растительностью – идеальное место для экстремальных приключений.

Что насчет скалолазания? В Польше можно заниматься высотным и спортивным альпинизмом. В первом случае нужно отправиться в горы Татры, а во втором – на живописные скалы или скалодромы. И в том и другом случае, главное взять с собой хорошее снаряжение и опытных инструкторов.

Умеете кататься на лыжах? Зимой вся Польша встает на лыжи. Горнолыжный курорт в Польше очень популярен. На южных склонах польских гор находятся многочисленные базы с трассами для горнолыжников и сноубордистов.

А как насчет парапланеризма?

Разноцветные, как бабочки, парапланы и стремительные, словно ласточки, планеры – это частая картина в небе Польши. Благодаря особенностям горы Жар с нее удобно стартовать, здесь дуют относительно постоянные и довольно сильные ветра. Популярность парапланеризма, спорта, которому несложно научиться, позволяет всем желающим посмотреть на мир с высоты птичьего полета.

Итак, какое бы вы путешествие не запланировали, какой бы вид активного отдыха не выбрали, мы уверены, вам понравится. И это заставит вас вернуться в Польшу снова и снова.

Sursă text: Павел Вронски, Польша Природа, Издатель: Польская Туристическая Организация, Варшава 2014

Surse poze: polsha24.com; aif.ru; vsetutpl.com; nmosktoday.ru