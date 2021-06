În data de 3 iunie 2021, începând cu ora 10.00, în incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei (str. 31 August 1989, 121A), se va desfășura conferința științifică internațională „Urme istorice poloneze în Moldova” (cu posibilitatea participării online), organizată de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei în colaborare cu Ambasada Republicii Polone în Republica Moldova.

La conferință vor participa cercetători din cinci țări – Polonia, România, Germania, Federația Rusă și Republica Moldova. În cadrul conferinței vor fi abordate probleme ce țin de istoria comunității polonezilor de la înființarea Țării Moldovei până în prezent. Comunicările vor fi axate pe diferite domenii – arheologie, numismatică, istorie, muzeografie, lingvistică, sociologie, artă, religie etc.

Conferința este organizată în cadrul proiectului instituțional „Patrimoniul muzeal şi memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentare“.

Programul conferinței:

Orele 10:00-10:20. Ședința de deschidere a conferinței științifice.

Alocuțiuni: Eugen SAVA, director general, Muzeul Național de Istorie a Moldovei; Bartłomiej ZDANIUK, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone în Republica Moldova



Orele 10:20-11:20. Ședința plenară

Lilia ZABOLOTNAIA (Muzeul Național de Istorie a Moldovei). Polonezii în Moldova. Abordare istoriografică;

Ilona CZAMAŃSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Polskie miejsca pamięci w Mołdawii w opisach staropolskich; Piotr MARCINIAK (Universitatea din Varșovia). Поляки в многонациональной Молдове – поддержка идентично- сти небольшой этнической группы как компоненты современ- ного гражданского общества.

Comunicări Secția ISTORIE: Elena ARCUȘ-JANTOVAN (Muzeul Național de Istorie a Moldovei). Considerații privind circulația monedei poloneze în Principatul Moldovei (sec. XVIII – prima jumătate a sec. XIX); Ana BOLDUREANU (Muzeul Național de Istorie a Moldovei). Plumburi comerciale poloneze descoperite în Republica Moldova (sec. XIX-XX) Nicolae FUȘTEI (Institutul de Istorie, MECC). Tipăriturile Mitropolitului Dosoftei realizate în Polonia;

Ion TENTIUC (Muzeul Național de Istorie a Moldovei). Țuțora în lumina raporturilor moldo-poloneze medievale. Aspecte arheologice; Sorin ȘIPOȘ (Universitatea din Oradea, România). Călători polonezi în spațiul românesc și simbolistica frontierei (1710-1810); Виктор ЦВИРКУН (Министерство иностранных дел и европейской

интеграции). Поляки в турецко-русской войне 1710-1713 гг.; Uwe KONST (Association for Transylvanian Studies resp. Society for South-East Europe, Germany). Stanislaus I. Leszczynski – from Bender to Zweibrücken;

Владислав ГРОСУЛ (Институт российской истории Российской академии наук, Москва, Россия). Отклики на польское восстание 1863-1864 гг. в Бессарабии; Anatol PETRENCU (Universitatea de Stat din Moldova). Polonia – victima cârdășiei nazisto-bolșevice (septembrie 1939).

Comunicări Secția RELIGIE, CULTURĂ, ARHITECTURĂ: Petru CIOBANU (Episcopia Romano-Catolică, Chișinău). Comunitatea catolică din Bălți în perioada interbelică; Неля САГАНОВА (Епархия Римско-католической церкви в Кишинёве). Традиция чествования чудотворной иконы Матери Божьей Ченстоховской в приходах Кишиневской римско – католической епархии в XIX-XXI вв. Anna SKOWRONEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Historia kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Izmaile – zarys problematyki; Vera SERJANT (Muzeul Național de Istorie a Moldovei). Secvențe din activitatea școlii poloneze din Chișinău (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei); Liliana CONDRATICOVA (Academia de Științe a Moldovei). Conacele poloneze– modalitate de a nu uita istoria și de a promova patrimoniul cultural; Tamara NESTEROV (Institutul Patrimoniului Cultural, MECC). Conacul

I. Brjozovski – V. Dombrovski din Rediu Mare, raionul Dondușeni; Svetlana CEBOTARI (Universitatea de Stat din Moldova). Vila Mândâc – bijuterie a relațiilor moldo-poloneze; Helena KRASOWSKA (Uniwersytet Warszawski). Sytuacja socjolingwi- styczna Polaków w Słobodzie Raszków; Lucia MARINESCU (Muzeul Național de Istorie a Moldovei). Piese de orfevrărie poloneză din colecțiile Muzeului Național de Istorie a Moldovei; Adelaida CHIROȘCA (Muzeul Național de Istorie a Moldovei). Medalii comemorative poloneze din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Ana GRIȚCO (Muzeul Național de Istorie a Moldovei). Jetonul „Cercul

studențesc al Universității Imperiale din Varșovia pentru ajutorarea soldaților” din patrimoniul Muzeului Național de istorie a Moldovei.