Eminescu în limba polonă sau despre un strălucit meteor

Recent s-au împlinit 172 de ani de la intrarea în veșnicie a Luceafărului poeziei românești. În toți acești ani care s-au scurs de la moartea sa, românii nu l-au cunoscut îndeajuns și n-au știut întreaga epopee a vieții și creației sale; n-au cunoscut în întregime parcursul operei eminesciene, dar mai ales, legătura pe care a avut-o acesta cu Polonia. De asemenea, ținem să vă facem cunoscuți și o serie de scriitori polonezi, care s-au implicat cu mare dăruire pentru transpunerea operei marelui poet român în grai polon.

Eminescu a fost tradus încă din timpul vieţii sale, iar primele traduceri au fost în limba germană, datorită reginei Elisabeta (Carmen Sylva) şi Mitei Kremnitz, la îndemnul lui Titu Maiorescu, în volumul Rumänische Dichtungen, în ediţia din 1881, figurând cu 21 de poeme, iar în ediţia a II-a, 1883, fiind inclus şi Luceafărul, tradus de Mite Kremnitz.

Conform volumului omagial din 2000, Eminescu – peste nemărginirea timpului (alcătuit de Cristiana Crăciun şi Victor Crăciun), poetul nostru „nepereche” a fost tradus în 64 de limbi, şi ulterior, în 80 de limbi, conform Catincăi Agache „Însemne ale nemuririi eminesciene (2016).

Scriitorul şi diplomatul român, Nicolae Mareş a fost cel care a identificat 20 de literați polonezi, care au pus în valoare o parte dintre cele mai reprezentative poezii eminesciene în limba polonă. Iar în volumul său Mihai Eminescu în limba polonă. Studiu şi antologie română-polonă (Bucureşti, eLiterature, 2018), Nicolae Mareș, ne vorbește despre măiestria tălmăcitorilor polonezi, dar și despre opera celor care l-au transpus. „Practic, Nicolae Mareş regândeşte gândirea lui Eminescu, oferindu-ne un captivant spectacol intelectual”, cum precizează în prefaţa lucrării, Alex Ştefănescu.

Autorul primei antologii de lirică românească care a apărut în Polonia a fost Emil Zegadłowicz, reprezentant de seamă al modernismului polonez, care a tradus integral în polonă poemul „Împărat şi proletar” / „Cesarz i proletariusz”, în anul 1932. Tot Zegadłowicz a fost cel care la numit pe Eminescu „un strălucitor meteor”, titlu care ulterior l-au preluat și alți eminescologi.

Dintre cei 20 de literaţi polonezi care au tradus din creaţiile eminesciene, făcând de fapt, radiografia unui secol de receptare a poetului nostru naţional în limba şi cultura poloneză, mai menţionăm pe: Stanisław Dobrowolski, Wiktor Wiecki, Kazimiera Iłłakowiczówna, Anna Kamieńska, W. Lewik, L. Lewin, W. Slobodnik, Adam Kozłowski, Danuta Bieńkowska etc., pe compozitorul Z. Lubicz (Skibowski), pe graficienii, L. Salmen şi W. Rola Piekarski.

Printre cele mai cunoscute poezii eminesciene traduse în limba poloneză, putem menționa: Rugăciunea unui dac, Odă, Împărat şi proletar, Se bate miezul nopţii, La steaua, Crăiasa din poveşti, Singurătate, Departe sunt de tine, Afară-i toamnă, Somnoroase păsărele, Şi dacă…, Pe aceeaşi ulicioară, Egipetul, Cugetările sărmanului Dionis, Pajul Cupidon, De câte ori, iubito, Adio, Ce e amorul?, Peste vârfuri, Rugăciune, Pe lângă plopii fără soţ, Ce te legeni, Lasă-ţi lumea, Criticilor mei, Sara pe deal, De ce nu-mi vii, Revedere, Kamadeva, Dintre sute de catarge, Mai am un singur dor, Scrisoarea II, Călin, Glossa, Scrisoarea III, Andrei Mureşan, Doina, Luceafărul, Hyperion, Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!

Dulce dragoste bălaie – O miłość moja jasna

După chipul tău frumos – Wiadomo, żeś urodziwa

Stele-⁠n ceruri, stele-⁠n valuri – W niebie gwiazdy, śród fal gwiazdy

(fragment din poezia Lasă-⁠ţi lumea / Porzuć świat – tradusă de S. Dobrowolski)

Tot Mareș, este cel care în premieră face cunoscute preocupările marelui poet, pentru cunoașterea istoriei Poloniei. El a examinat însemnările lui Eminescu despre Polonia, evaluând cunoștințele tânărului poet despre despre o țară slavă, la fel de valoroasă prin creațiile sale culturale și la fel de nedreptățită, de-a lungul secolelor ca și România.

Eminescu era dornic de a cunoaște nu numai istoria neamului său, ci și a popoarelor Europei, astfel acesta vizitează Cracovia încă din timpul studenției, apoi orașul Lwow. O însemnare a lui Eminescu, care impresionează și azi este: „Când simte cineva bătaia inimii polone, când simte sufletul național îmbălsămat de poezie, înduioșat de muzică, atuncea lumea are voie a-l taxa de nebun, dacă el ar susține de exemplu că Polonia e pe moarte sau că va muri. Și poate are să moară corpul națiunei când sufletul ei trăiește?” Eminescu se referea la teritoriile poloneze aflate sub stăpâniri străine și la cele trei dezmembrări ale țării (1773, 1792, 1795). Unii istorici susțin că puțini dintre contemporanii lui Eminescu de pretutindeni erau atât de bine informați cu privire la istoria Poloniei.

În 1923, când Nicolae Iorga a fost ales membru de onoare al Academiei de Știință din Cracovia, la decernarea titlului, acesta a susținut o Conferință despre Eminescu, încheindu-și discursul astfel: „Națiunile se apropie unele de altele prind truda celor de jos și prin elanul spiritelor creatoare. Eminescu are, fără îndoială, partea sa de contribuție la această comuniune de suflet între polonezi și români, comuniune pe care vor fi visat strămoșii noștri, care s-au întâlnit nu o data ca tovarăși în frumoasa luptă pentru creștinătate”.

Studiind relația lui Eminescu cu Polonia, ne dăm seama că poetul a adus o contribuție semnificativă nu doar în istoria literară, dar a creat și o punte între culturile celor două state, România și Polonia.

Surse: uniuneascriitorilorfilialaiasi.ro; librariacoresi.ro; books.google.md