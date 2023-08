Călătoria solitară a lui Leonid Teliga în jurul lumii

În anii 1960, locuitorii din Polonia, izolați de lume prin Cortina de Fier, au urmărit cu mare interes minunata călătorie cu iahtul, a lui Leonid Teliga. Teliga, nu și-a propus să bată recorduri, ci pur și simplu iubea marea și sportul cu pânze.

În tinerețe sa, Leonid Teliga, devora cărțile marilor călători, inclusiv ale navigatorului polonez, generalul Mariusz Zaruski. Teliga era un mare admirator al lui Joshua Slocum, care la sfârșitul secolului al XIX-lea, a devenit primul om care a făcut o călătorie solo în jurul lumii. Mulți ani mai târziu, după călătoria sa singuratică în jurul lumii, Teliga și-a descris impresiile în cartea „Opty od Gdyni do Fidżi” (ro. Croazieră singuratică de la Gdynia la Fiji), mărturisind că visul de a călători în jurul lumii i-a apărut datorită cărților lui Slocum.

În perioada 1967-1969, Leonid Teliga a înconjurat lumea singur pe iahtul său „Opty”. Navigarea i-a adus bucurie copleșitoare nu doar lui, ci și tuturor polonezilor care au urmărit cu sufletul la gură aventura, dar și aveau emoții pentru soarta sa. La acea vreme, Polonia era una dintre țările blocului estic, izolată de restul lumii prin Cortina de Fier, iar această călătorie, a devenit o oportunitate pentru cetățenii polonezi de a afla mai multe despre locuri exotice îndepărtate, cum ar fi Fiji și Barbados.

În ianuarie 1969, Teliga, aflat în Papeete, capitala Polineziei Franceze, pe insula Tahiti, a acordat un interviu Radioului Polonez, din care ascultătorii au aflat informații interesante despre bucătăria locală. Yachtsmanul a fost întrebat ce feluri de mâncare tahitiene ar trebui introduse în bucătăria poloneză: „Desigur, pește crud cu lămâie și salată, recomand cu seriozitate, cu siguranță voi publica rețeta în presă”, a răspuns Teliga.

Deși autoritățile comuniste au încercat să folosească interesul public pentru călătoria circumterestră a lui Teliga în scopuri propagandistice, această călătorie a fost, în esență, o inițiativă privată și a devenit posibilă nu datorită sprijinului guvernamental, ci datorită iubirii puternice a unui singur om pentru sportul cu pânze. Teliga a construit iahtul „Opty” cu proprii bani, fără niciun fel de finanțare externă. Autoritățile doar i-au complicat viața, permisându-i să ia cu el în călătorie doar două kilograme de cărți – o glumă, care ilustrează încă o dată absurdul regimului comunist.

Leonid Teliga, a îndrăgit foarte devreme sportul cu pânze, dar abia la vârsta de douăzeci de ani, a reușit să urmeze un curs de navigație maritimă la Yastarnya, pe Marea Baltică. Înainte de asta, polonezul născut pe 28 mai 1917 în orașul rus Vyazma (familia sa s-a întors în Polonia după obținerea independenței, când Leonid avea doar doi ani), a intrat în armată pentru că nu și-a putut permite să studieze la universitate. După armată, a urmat o pregătire militară.

La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, Teliga, luptând pentru Polonia, a fost rănit și apoi a ajuns în Uniunea Sovietică, participând la evacuarea prin mare a Rostovului pe Don, asediat de germani. În 1942, s-a înrolat în „Armata Anders” (formațiuni militare poloneze create în URSS din soldați polonezi eliberați din închisoare) și a ajuns în Marea Britanie. După o pregătire specială, a devenit artilerist în Escadrila 300, a Forțelor Aeriene Poloneze din Marea Britanie și a participat la bombardamente asupra Germaniei. După război, Teliga a studiat limba engleză la Cambridge și s-a întors în Polonia în 1947.

Viața sa a rămas plină de evenimente, dar, din fericire, nu a mai fost nevoit să lupte. Teliga a scris povestiri, reportaje, a tradus cărți și pentru o perioadă a colaborat cu Ministerul Afacerilor Externe, unde cunoștințele sale de limba engleză și rusa i-au fost utile. A călătorit în Laos în calitate de reprezentant polonez al comisiei ONU. În Gdynia, a predat navigația și a mers pe nave de pescuit în mări îndepărtate. Până în 1963 a fost corespondent în Roma pentru Agenția Poloneză de Informații. Și apoi a început să se pregătească pentru călătoria vieții sale – navigația solo în jurul lumii.

Banii câștigați în străinătate i-au permis lui Leonid să-și construiască propriul iaht – o sarcină nu prea ușoară, având în vedere atitudinea ostilă a regimului comunist față de inițiativele private. La acea vreme, era greu să obții chiar și cele necesare – cum ar fi lemnul și funiile, fără să mai vorbim de faptul că șantierul naval de stat din Szczecin a refuzat să-i construiască iahtul.

Din cauza tuturor acestor dificultăți, construcția iahtului a durat mult mai mult decât se preconiza. Cu toate acestea, este corect să spunem că au fost mulți cei care au vrut să-l ajute: Teliga a primit cadou hărți și provizii din partea unor binevoitori, iar Marina poloneză i-a furnizat un kit de prim ajutor.

În cele din urmă, iahtul a fost asamblat într-un mic șantier naval din Gdynia, sub conducerea personală a constructorului. La baza sa stătea un model „Konik Morski” (Poneiul Marin), îmbunătățit într-o anumită măsură de inginerul Leon Tumilowicz încă dinaintea războiului. Iahtul, denumit „Opty” (abrevierea cuvântului polonez „optymism”), avea 9,85 metri lungime și 2,75 metri lățime, cu un corp din lemn, motor, două catarge din lemn și o pânză cu o suprafață de 43 de metri pătrați.

Cu toate îmbunătățirile aduse, în momentul înregistrării sale, la sfârșitul anului 1966, iahtul era deja depășit din punct de vedere constructiv. Multe din aceste deficiențe, cum ar fi absența unui mecanism de control automat (autopilot), erau rezultatul resurselor financiare limitate ale lui Teliga.

Când i s-a permis în cele din urmă să părăsească Gdynia la bordul „Opty”, nu a putut să o facă – iahtul nu era pregătit pentru toamnă grea pe Marea Baltică. Din acest motiv, în decembrie, „Opty” a fost transportat la bordul unei nave mai mari în Maroc, unde condițiile îi permiteau să iasă în mare. Linii maritime poloneze au venit în ajutorul său, organizând transportul. La data de 25 ianuarie 1967, după pregătirea standard, Leonid Teliga a părăsit portul Casablanca și s-a îndreptat spre Insulele Canare, începând astfel călătoria sa în jurul lumii.

Dar începutul grandios a fost întunecat de faptul că din prima zi a călătoriei, Teliga a suferit de dureri puternice în zona lombară. Medicamentele și băile de soare (Leonid credea că umiditatea din cabină era cauza) nu i-au adus nicio ușurare. A fost nevoit să suporte durerea pe tot parcursul călătoriei. Din fericire, iahtul a arătat performanțe excelente pe mare, chiar dacă nu era prea confortabil.

Fără grabă…

Ajungând la Insulele Canare, Teliga a decis să repare vasul din cauza faptului că corpul său din lemn era mereu acoperit de alge și scoici. Cu toate acestea, această pauză forțată (precum și cele viitoare) nu l-a îngrijorat prea mult pe călătorul de pe mare.

Navigatorul polonez nu și-a propus să bată recordul mondial de viteză. A fost o călătorie liniștită, în timpul căreia Teliga s-a bucurat de locurile exotice pe care a avut ocazia să le viziteze. A simțit o adevărată plăcere din călătorie. Abia în martie a părăsit Canarele și a traversat Oceanul Atlantic, ajungând în Barbados. „Opty” a făcut față cu succes furtunilor care i-au ieșit în cale chiar de la începutul călătoriei.

Datorită absenței grabei, Teliga a întâlnit mulți oameni interesanți. Astfel, în Barbados, a cunoscut un dentist local, care, în schimbul serviciilor sale, l-a rugat pe polonez să-i trimită cărți poștale din fiecare port. Mai târziu, în Fiji, Teliga l-a întâlnit pe Krzysztof Stajinski, nepotul lui Stefan Stajinski, curajosul primar al Varșoviei, ucis de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Teliga chiar a fost oaspetele lui Krzysztof și al soției sale melaneziene.

Desigur, nu peste tot Teliga a fost întâmpinat cu zâmbetul pe buze. După oprirea pe Insulele Antile, el a trebuit să aștepte două săptămâni pentru a obține permisiunea de a trece prin Canalul Panama: un navigator solitar dintr-o țară socialistă, inevitabil a stârnit suspiciuni în rândul autorităților locale. Totuși, el a reușit să ajungă pe coasta Oceanului Pacific, a așteptat două luni pentru a obține viza australiană, dar, neprimind-o, s-a îndreptat spre Insulele Galapagos.

În aceeași perioadă, Teliga a devenit popular în Polonia. Călătoria sa în jurul lumii a fost detaliat prezentată la televiziune și radio, ceea ce a fost ca o gură de aer proaspăt pentru mulți ostatici ai regimului comunist.

Călătorul a petrecut doar o lună în Insulele Galapagos, unde a scăpat miraculos de ciocnirea cu stâncile, reușind să se trezească în ultimul moment (navigatorii solitari dorm când iahtul este stabil pe curs). La sfârșitul lui octombrie, Teliga s-a îndreptat spre Tahiti. A ajuns acolo în ajunul Anului Nou, oprindu-se doar scurt timp pe Insulele Marquesas.

Record întâmplător…

Pe Tahiti, Teliga s-a oprit timp de trei luni și ceva. A studiat insula și în același timp, a construit un mecanism de autocontrol. Corpul iahtului a fost reînnoit și vopsit din nou, deoarece, a suferit zgârieturi în urma coliziunii cu un palmier plutitor și în plus, s-au instalat moluște navale. La 7 martie 1967, Teliga a pornit spre insula Bora Bora, unde a vizitat mormântul celebrului navigator francez Alain Gerbault, după care și-a îndreptat cursul către malurile insulelor Fiji.

Teliga nu a obținut nici viza australiană, nici viza sud-africană, așa că a decis să parcurgă întreaga distanță de la Fiji la Dakar fără să facă escală în porturi. Călătorul s-a aprovizionat cu tot ce era necesar și și-a pregătit iahtul cu grijă. La 29 iulie, Leonid a ieșit pe mare și a traversat sudul Oceanului Pacific fără probleme majore. Dar în Oceanul Indian l-au așteptat vânturi imprevizibile, direcția vântului se schimba frecvent, așa că navigatorul depunea eforturi uriașe să rămână pe curs.

Dar aceasta nici pe departe nu se compara cu ce s-a întâmplat în Oceanul Atlantic. Acolo, în ultima zi a anului 1968, în timpul unei furtuni, s-a rupt catargul mizelor. Iată cum descria el însuși situația:

„(…) Am auzit un sunet puternic, apoi un altul: etaiul din dreapta al catargului mizelor se legăna ca o coardă, catargul s-a înclinat cu un pocnet. Vântul a făcut ravagii încă trei minute”.

Teliga a îndepărtat bucățile de pe punte și și-a continuat călătoria, în ciuda catargului rupt. A ajuns în Dakar pe 9 ianuarie 1969, petrecând în mare în singurătate 165 de zile consecutive – la acel moment era un record mondial.

Toate începuturile au un final…

La Dakar, Teliga și-a trimis iahtul în reparații și a mers la spital deoarece durerile de spate s-au intensificat. A luat o scurtă pauză, dar până la sfârșitul lunii martie a părăsit deja Dakar. La 5 aprilie 1969, navigatorul și-a încheiat călătoria în jurul lumii – a traversat aceeași rută inițială către Insulele Canare, de unde a început circumnavigația care a durat 2 ani, 13 zile și 12 ore. În Insulele Canare a stat foarte puțin timp și la 29 aprilie a ajuns în Casablanca, aici călătoria lui s-a încheiat.

Teliga a sosit la Varșovia, unde i s-a descoperit că are cancer, deja era clar că el lupta nu numai cu oceanul, ci și cu o boală gravă, iar această luptă i-a luat prea multe puteri. Din păcate, prima sa călătorie în jurul lumii a fost și ultima sa mare aventură: a murit pe 21 mai 1970, la vârsta de 52 de ani, la mai puțin de un an după încheierea călătoriei sale incredibile.

Teliga a reușit să publice două broșuri. Prima dintre ele este deja menționata „Opty od Gdyni do Fidżi” ,iar cea de-a doua „Opty od Fidżi do Casablanca”. În plus, Teliga a început să lucreze la cartea „Samotny Rejs Opty” (ro. Călătorie solitară a lui Opty), dar a fost finalizată de fratele său, Stanisław Teliga (cartea a fost publicată abia în 1973). Yacht-ul „Opty” a fost adus în Polonia și acum este expus la Centrul de Conservare a Navelor Scufundate, din cadrul Muzeului Național Maritim din orașul Tczew. În celebrul oraș portuar polonez Gdynia, lui Leonid Teliga i s-a ridicat un monument.

Revenind în Polonia, Teliga a acordat un interviu pentru Radio Polonia, în care a povestit despre ceea ce a avut ocazia să vadă în timpul călătoriei sale în jurul lumii: „A fost ca și cum ai intra într-o galerie de artă magnifică, în care sunt expuse tablouri minunate, nu toate realiste, unele foarte suprarealiste. Cu adevărat o experiență estetică remarcabilă, și de asta, precum și de multe alte lucruri, am avut parte de o mare plăcere în timpul călătoriei mele. Nu am simțit niciodată plictiseala.”

Sursa: naszbaltyk.com; sailtraininginternational.org; culture.pl