CALENDARUL ANIVERSĂRILOR AUGUST / SIERPIEŃ 2023

03.08.2023 la 09:30 - 11:00

Dragi colegi,Vă invităm joi, 3 august, cu începere de la ora 10.30, online, la sesiuneade instruire Canalul Youtube (follow-up). Formator, Ludmila Pânzari, director adjunct, Resurse și tehnologiiLinkde acces:Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/82917896506?pwd=NXYyb2hHWU1xKzJCbDZaa3F1cmo5UT09Meeting ID: 829 1789 6506Passcode: 5UcSD8